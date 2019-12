Ricardo na lista vermelha da Interpol; advogado do socialista prepara defesa

O ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) está na lista vermelha da Interpol, após não ser localizado pela Justiça para o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

O ex-gestor é alvo da sétima fase da Operação Calvário, denominada de ‘Juízo Final’, deflagrada na manhã desta terça-feira, 17, e que está cumprindo 54 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão preventiva nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Goiânia, Rio de Janeiro e Paraná.

O advogado do ex-governador Ricardo Coutinho, Eduardo Cavalcanti, informou que ainda está tomando ciência das acusações contra o socialista – que é acusado de comandar a organização criminosa que desviou recursos da Saúde e da Educação, na ordem de R$ 134,2 milhões, dos quais mais de R$ 120 milhões teriam sido destinados a agentes políticos e às campanhas eleitorais de 2010, 2014 e 2018.

Conforme informações divulgadas na Rádio CBN, Eduardo não soube confirmar se Ricardo está ou não fora do país, pois não fala com o ex-gestor há alguns dias, mas que está acompanhando todo o desenrolar do caso para tomar as devidas providências.