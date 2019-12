Ricardo Coutinho teria combinado propina mensal com operador da Cruz Vermelha

O ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) é apontado pelo Ministério Público, através da Operação Calvário – Juízo Final, como chefe de uma suposta organização criminosa atuante em desvio de recursos públicos destinados aos serviços de Saúde e de Educação no Estado da Paraíba.

Em sua decisão, que pediu a prisão preventiva do ex-governador, entre outros supostos envolvidos, o desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba, tornou pública a delação e partes dos diálogos entre Daniel Gomes da Silva, apontado como um dos líderes da suposta organização criminosa (ORCRIM) no âmbito econômico, e Ricardo Coutinho.

Daniel seria operador da Cruz Vermelha do Brasil – Filial do Rio Grande do Sul (CVB/ RS) – e do Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional (IPCEP), e teria conhecido Coutinho, segundo os autos da medida cautelar do Ministério Público, através do ex-senador Ney Suassuna, ainda no ano de 2010, quando Ricardo estava como candidato ao governo do Estado.

Ainda de acordo com a decisão do desembargador, que tomou como base as investigações do Ministério Público, o primeiro ato para o “hipotético esquema criminoso envolvendo a OS CVB/ RS e a associação criminosa entre Daniel Gomes e Ricardo Coutinho, é a entrega de duas vantagens indevidas no segundo semestre de 2010”.

“A primeira delas teria ocorrido antes das eleições. Sob a promessa de Ricardo Coutinho de garantir contratos a Daniel Gomes quando eleito, o colaborador entregou R$ 200 mil a Livânia Farias. O segundo evento supostamente ocorreu após a vitória eleitoral de RC, como forma de assegurar a promessa anterior, ocasião em que teria sido realizada uma doação eleitoral no valor de R$ 300 mil”.

Esses eventos são narrados nas colaborações premiadas de Daniel Gomes e de Livânia Farias (ex-secretária de Administração do Estado).

Em 2011, já como governador, Ricardo Coutinho, de acordo com os autos do Ministério Público, teria convidado Daniel Gomes a implementar o sistema de Organizações Sociais na Paraíba.

No primeiro semestre de 2012, diz o MP, Daniel deveria realizar a análise de gastos do futuro chamamento público para contrato de gestão do Hospital de Trauma de João Pessoa.

Após apresentar os valores a Ricardo Coutinho, “haveria sido acertado entre eles, uma propina mensal de aproximadamente R$ 360 mil”.

A análise do custo mensal do hospital teria sido, aproximadamente, R$ 6,9 milhões, já computado o custo da suposta propina acordada. Livânia seria a controladora dos valores.

O trecho a seguir é parte da transcrição de um áudio ambiental gravado pelo próprio Daniel Gomes em 30 de Setembro de 2015, e arquivado no auto do processo pelo Ministério Público, “no qual Ricardo Coutinho questiona se os repasses mensais de propina estão sendo entregues conforme ajustado”.

O arquivo foi intitulado pelo delator como: “Ricardo Coutinho.mp3, áudio 150930_001”.