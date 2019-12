Ricardo Coutinho: “João entrou para a história da Paraíba na página mais deplorável”

Diante da crise enfrentada no PSB, que culminou na desfiliação do governador João Azevêdo, o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) comentou sobre o rompimento com o atual gestor da Paraíba.

Coutinho afirmou que o governador se distanciou do projeto socialista.

– João, infelizmente, entrou para a história da Paraíba na página mais deplorável possível. Ele fez aquilo que não tinha direito de fazer, porque a ele foi dada uma missão de conduzir um projeto e esse foi o discurso dele durante quatro anos aqui dentro, e quiçá mais quatro. O importante era a condução do projeto dado a uma pessoa que, em nenhum momento na sua vida, sonhou em ocupar um cargo eletivo, e muito menos um cargo de governador – disse Ricardo.

O governador João Azevêdo informou, após o anúncio da desfiliação, que vai se dedicar, neste final de ano, à escolha de uma nova legenda.