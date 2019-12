Ricardo Coutinho já está na sede da PF e aguarda audiência de custódia

De acordo com informações veiculadas na Rádio Correio FM, o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PSB) está na sede da Polícia Federal em João Pessoa, capital do Estado, desde a madrugada desta sexta-feira, 20.

Ricardo chegou ao Brasil e desembarcou no Aeroporto Internacional de Natal, por volta de 22h40, ainda na quinta-feira, 19.

Após a chegada, ainda no aeroporto, o ex-governador foi submetido a um exame de corpo de delito.

Um outro destaque da chegada de RC é que seus advogados já entraram com um pedido de habeas corpus, junto ao Superior Tribunal de Justiça, mas, o pedido segue em segredo de justiça e ainda não há informações se foi aceito.

Como na quinta-feira a frente da sede da PF estava lotada de manifestantes e apoiadores do ex-governador, a equipe da polícia seguiu com ele pela porta lateral, evitando o contato, inclusive, com a imprensa.

A expectativa é que Coutinho só saia da sede da PF próximo ao horário de sua audiência de custódia, prevista para ocorrer às 10h da manhã de hoje.

Após a audiência, RC deve seguir para uma ala do presídio de Mangabeira, direcionada aos presos da ‘Calvário’.

No entanto, por decisão judicial, provavelmente irá ficar separado dos outros presos da operação.