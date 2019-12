Ricardo Coutinho desembarca em Natal e começa o seu ´calvário´ na Paraíba

Dois dias após a deflagração da sétima fase da Operação Calvário, em que foi alvo de um mandado de prisão preventiva, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), desembarcou no Aeroporto Internacional de Natal, no Rio Grande do Norte, onde recebeu voz de prisão.

Segundo o site Mais PB, a informação foi confirmada pela Polícia Federal, que está conduzindo o ex-governador para a sede do órgão em João Pessoa.

A chegada de Ricardo ao Brasil se deu através de um voo oriundo de Portugal, da empresa portuguesa TAP, que chegou ao aeroporto de Natal na noite desta quinta-feira (19).

Acusado de liderar uma organização criminosa que teria desviado recursos públicos da saúde e da educação na gestão estadual, Ricardo teve a sua prisão decretada pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida, na última terça-feira, dia em que a operação foi deflagrada.

Ao tomar conhecimento da prisão, Ricardo informou, através de nota publicada em suas redes sociais, que estava em viagem de férias, fora do país, e que iria antecipar seu retorno para se apresentar à polícia.

Mais informações sobre a chegada do ex-governador e sua prisão você confere ao longo desta sexta-feira (20).