Responsável explica sobre funcionamento do Cedmex em Campina Grande

Joelma Fernandes, responsável pelo Centro Especializado de Dispensação de Medicamentos Excepcionais (Cedmex) em Campina Grande, afirmou que o local é responsável pela distribuição de medicamentos que não são encontrados na atenção básica e precisam de laudo médico para justificar a sua necessidade.

Ela destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que as pessoas podem ter acesso à lista de medicamentos disponíveis através do site www.paraiba.pb.gov.br.

– O Cedmex é um centro de medicações especializadas, parte de um nível de média e alta complexidade. Nós fornecemos mais de 140 itens de medicação direcionados a diversos tipos de doenças. O Cedmex são medicações especializadas e vai depender do que o médico prescreve. É uma gama de medicamentos e só com o laudo médico podemos ver que a medicação está seguindo os parâmetros do Cedmex ou não – disse.

Sobre a polêmica da falta de insulina no Cedmex, Joelma explicou que atualmente o Cedmex oferece dois tipos de insulina para diabetes tipo 1 e citou que a requisição de insulina para diabetes tipo 2 deve passar pelo setor jurídico.