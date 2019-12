Repórter da Globo aparece após cirurgia no cérebro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A jornalista Gloria Maria, 70, marcou presença no evento de lançamento do filme “Roberto Carlos em Jerusalém 3D”, que aconteceu no Cine Odeon, Rio de Janeiro, nesta terça (3), após semanas de recuperação da cirurgia que retirou um tumor no seu cérebro, realizada no dia 11 de novembro.

Acompanhada das filhas Laura e Maria, e do namorado francês, Eric Auguin, Gloria mostrou estar bem-disposta e posou para diversas fotos durante o evento, que marcou sua primeira aparição pública após o procedimento cirúrgico feito no hospital Copa Star no início de novembro.

Na semana passada, a jornalista usou sua conta do Instagram para fazer uma declaração sobre a sua saúde.

“Estou me recuperando rápido e mais um pouquinho e estou de volta ao Globo Repórter”, escreveu Gloria em uma publicação.

Em seguida, a jornalista contou da sua presença no lançamento do filme de Roberto Carlos e agradeceu a oportunidade de ter apresentado o show em Jerusalém, aonde o longa foi gravado.

“Muito feliz por ter sido escolhida pelo Roberto para estar ao lado dele neste momento lindo!”.

MOMENTO DIFÍCIL

Os médicos que atenderam a jornalista não detalharam o procedimento cirúrgico, e não se manifestaram para dizer exatamente o que Gloria Maria teve na época da operação.

O boletim apontou apenas que “a lesão [foi] totalmente removida da região, e que ela passava bem”.

No dia 18 de novembro, a apresentadora do Globo Repórter divulgou um comunicado em sua rede social, e explicou o que realmente aconteceu com ela.

“Desmaiei na minha casa, do nada, na madrugada de sábado (3). Bati com a cabeça na quina da mesa de vidro e machuquei. Fui no hospital costurar e os exames para saber a causa do desmaio mostraram um tumor no meu cérebro que iria me matar silenciosamente a qualquer momento”, escreveu.

“Estava com uma bomba-relógio já acionada no meu cérebro. Mas Deus, tenho certeza agora, gosta de mim. Operação de guerra. Corrida contra o tempo. Seis horas de cirurgia. CTI. Sobrevivi. Hoje acredito em milagre”, completou.

Em seguida, a jornalista agradeceu às preces, orações e mensagens positivas que recebeu dos fãs nos momentos em que passou apuros.

“Obrigada a vocês. Fui salva também pela energia pura e verdadeira que vocês me enviaram. Estou forte, tranquila e feliz. Inúmeras descobertas”.

Gloria Maria está na Globo desde 1971 e foi a primeira repórter a entrar ao vivo e, em cores, no Jornal Nacional. Ela também já apresentou o Fantástico por quase dez anos e, desde 2010, integra a equipe do Globo Repórter.