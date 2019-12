Reitor da UEPB revela se já tem candidato para sua sucessão

O reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Antonio Rangel Junior, falou sobre as eleições para a Reitoria da UEPB, que acontecem em 2020, durante entrevista à Rádio Campina FM.

Rangel afirmou que ainda não tem um candidato e que vai discutir o assunto apenas no ano que vem, apesar de o tema já estar sendo pautado dentro da UEPB e de que os opositores à gestão já estão fazendo campanha antes do tempo.

– Agora mesmo teve a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Professores, e alguns setores, em disputa, fizeram questão de vincular a eleição do sindicato com a eleição da Reitoria. Eu, pessoalmente, considero um equívoco. Me esquivei de qualquer debate, público ou privado, do sindicato, apesar de ser filiado. Acho que o ano de 2020 é o tempo correto para que esse debate aconteça – pontuou.

O reitor destacou ainda que vai, de forma muito tranquila, buscar lideranças da universidade para discutir alternativas e atualizações dos projetos que, por duas gestões, pôde liderar dentro da UEPB.

– As eleições só acontecem no segundo semestre, ou seja, é muito tempo. Eu não tenho candidato ou candidata à Reitoria da UEPB hoje. Não tenho, porque escolhi o caminho de abrir um amplo debate com a comunidade, como sempre fiz em todas as áreas de atuação, em todos os momentos de conflito e de construção de alternativas para a universidade […] Temos tempo e, como diz o ditado: quem tem prazo, não tem pressa – externou.