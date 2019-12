Registrado roubo de mais duas motos no fim de semana em Campina Grande

Na noite do último sábado, 7, mais um roubo de moto foi registrado em Campina Grande, município do Agreste paraibano. Dessa vez, a ocorrência foi registrada próximo ao Terminal de Integração do bairro das Malvinas.

Conforme informações, o fato se deu por volta das 19h, quando um homem trafegava em sua moto pelo localidade e foi surpreendido por três bandidos armados, que saíram de um matagal e anunciaram o assalto.

Os bandidos roubaram da vítima a motocicleta, o celular, documentos, e cerca de R$ 500.

Na noite do domingo, 8, um roubo de moto foi registrado na zona rural do distrito de Galante, em Campina Grande.

De acordo com informações veiculadas na Correio FM, o homem voltava para casa quando foi surpreendido por dois bandidos.

Ainda segundo as informações, o fato se deu por volta das 22h30. Após render a vítima, os criminosos roubaram sua moto e seguiram em fuga.