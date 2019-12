Recém inaugurado, Aluízio Campos já registra ação de arrombamento em residências

Uma casa foi invadida neste domingo (22) no Conjunto Habitacional Aluízio Campos, em Campina Grande.

A proprietária do imóvel percebeu a ação criminosa ao chegar em casa. Quando olhou em volta, percebeu que a porta da cozinha estava aberta e que os móveis e os utensílios domésticos estavam revirados.

Houve um segundo caso. Em uma outra residência do Conjunto, bandidos arrombaram a porta dos fundos. No entanto, a dona chegou no mesmo momento e surpreendeu os assaltantes conseguindo evitar o roubo.

A Polícia Militar informou que não foi acionada. Uma viatura 24 horas é mantida no local.

