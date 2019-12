“Quem vier a gente enfrenta”, diz Cartaxo sobre adversários em 2020

Nesta segunda-feira (2), durante a solenidade de entrega das obras de requalificação do tradicional Mercado de Jaguaribe, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), comentou a eleição municipal de 2020.

Como não pode mais concorrer, Cartaxo afirmou que busca um candidato à sucessão com perfil de “gestor” para dar sequência ao trabalhado que vem sendo realizado no âmbito do município, segundo ele, um trabalho de “transformação social”.

“É um processo de construção. Achar o perfil ideal, achar o nome ideal. Dialogaremos com todo mundo para formar uma chapa forte para ganhar as eleições, para continuar o trabalho e para fazer ainda mais pela cidade de João Pessoa”, afirmou.

Como herança, Cartaxo prometeu deixar a cidade em um novo patamar no que se refere a melhoria da qualidade de vida da população e também com recursos em caixa para o próximo gestor implantar o Programa João Pessoa Cidade Integrada e Sustentável.

O nome, de acordo com o prefeito, será escolhido apenas no ano que vem.

Anunciado neste final de semana como pré-candidato pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), o deputado federal Gervásio Maia pode ser um dos concorrentes do futuro escolhido de Cartaxo. O adversário, no entanto, não parece assustar o prefeito da capital paraibana.

“Não escolhemos adversário. Quem está na vida pública, quem está na política, não pode escolher se vai enfrentar A, B ou C. Estamos preparados para fazer um grande debate sobre a cidade de João Pessoa – passado, presente e, acima de tudo, futuro […] Quem vier a gente enfrenta”, declarou.