Quarta edição da Villa Criativa acontece neste domingo no Centro Histórico

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 8 de dezembro de 2019 às 8:08.

A Villa Sanhauá está se consolidando como mais um polo cultural da cidade de João Pessoa e, neste domingo (8), vai sediar a Quarta edição da Villa Criativa, um evento que tem como objetivo a revitalização do Centro Histórico de João Pessoa.

O evento terá o grupo musical Os Fulanos e a DJ pernambucana Claudinha Santos, que vai mostrar uma mistura de ritmos: rock, pop, punk, new wave e brega. Além disso, haverá comidas típicas, artesanato e diversas outras manifestações artísticas.

A Villa Criativa é uma realização da Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Habitação e de sua Fundação Cultural (Funjope), incluída na programação do AnimaCentro. Há também a parceria com Armazém Teeteto e a Feira no Balaio.

A proposta da Villa Criativa é reunir no mesmo ambiente artistas da terra, artesãos e demais pessoas que trabalham com a economia criativa, promovendo a revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, dando vida à região central da cidade.

O projeto da Villa Sanhauá foi pensando e desenvolvido as pessoas que queriam morar no centro, priorizando os artistas, um ambiente adequado e com qualidade de vida.

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, ressaltou que o projeto da Villa Sanhauá foi uma importante ferramenta na revitalização do Centro Histórico , resgatando a vida e a cultura que foram sempre presentes neste local.

Ela também lembrou que o Projeto da Villa Sanhauá recebeu um Prêmio em âmbito nacional pela forma como foi planejado, executada a recuperação e a ocupação com moradias e áreas comerciais e repartições públicas.

O secretário-adjunto da Habitação, André Coelho, disse que as três primeiras edições da Villa Criativa foram sucesso e atrairam milhares de pessoas ao Centro Histórico da cidade. “Agora, na quarta edição, a expectativa é de um público grande também”, comentou ele.