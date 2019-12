PTB e Podemos se aglutinam e lançam candidaturas em JP e em CG

O presidente do PTB estadual na Paraíba, deputado federal Wilson Santiago, e do Podemos, vereador Galego do Leite formalizaram uma aliança partidárias visando às eleições municipais do próximo ano, objetivando disputarem o pleito com candidaturas próprias.

O deputado estadual Wilson Filho (PTB) foi apontado como pré-candidato para disputar a Prefeitura de João Pessoa e a secretária de Estado, Ana Cláudia Vital do Rêgo (Podemos), a Prefeitura do município de Campina Grande.

“Essa proposta de aglutinação política tem, inicialmente, o objetivo de procurar fazer o melhor por João Pessoa e Campina Grande, e por toda a Paraíba. Conversamos com todos as lideranças políticas e chegamos ao denominador de comum de construirmos essa aliança para caminharmos pela Paraíba, iniciando por essas duas importantes cidades”.

O deputado explicou ainda que a aliança entre o PTB e o Podemos não se trata de uma fusão de partidos, até porque os partidos são independentes e os dois alcançaram a cláusula de barreira, que exige que um partido (ou uma coligação eleitoral de partidos) atinja um grau mínimo de votação para obter representação parlamentar, e ambos têm a condição de caminharem juntos.

“Muito importante largar na frente com esta que é a primeira aliança partidária formada na Paraíba, objetivando aglutinar lideranças políticas em torno de um projeto que estamos montando para as eleições do ano que vem. Lançamos hoje, oficialmente, dois nomes fortes para a disputa do pleito na Capital e em Campina Grande e iremos, ao longo das próximas semanas e meses, anunciar nomes para a disputa em cidades chaves do Estado”, afirmou o deputado federal Wilson Santiago, presidente do PTB na Paraíba.

Para o presidente do Podemos, Galego do Leite, os dois partidos possuem em seus quadros diversas lideranças políticas de peso e que a coalizão irá receber, em breve, novas adesões que irão fortalecer ainda mais a aliança.

“O Podemos e o PTB possuem em seus quadros deputado federal, deputados estaduais, secretários de Estado e vereadores em cidades importantes. Ou seja, a aliança já nasce forte e consistente. Porém, não vai parar por aí. Iremos anunciar, nos próximos meses, novos partidos que se juntarão à nossa aliança, pois se trata de uma junção democrática, aberta ao pluralismo de ideias e com projetos que efetivamente transformarão a vida do povo”, pontuou.