Psicóloga explica como lidar com fechamento de ciclos no fim de ano

A psicóloga Luciana Melo afirmou que muitas pessoas se sentem pressionadas por não terem conseguido realizar todas as metas estabelecidas para este ano. Ela citou que não vale a pena que exista o desgaste de energia de observar o que não foi realizado, tendo em vista que isso pode impedir que exista força para continuar a buscar os objetivos.

Luciana declarou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que recomenda que as pessoas pratiquem a leitura constantemente e busquem hábitos de vida saudáveis para afastar a angústia que atrapalha o cotidiano.

Ela ainda disse que é importante que as pessoas que observam angústias e ansiedade procurem iniciar um processo terapêutico para entender o que pode estar causando os desconfortos.

– A época é festiva, mas a gente se depara com pessoas que dizem que estão sentindo tristeza e nostalgia. Temos que focar naquilo que fizemos, que estamos vivendo, no que podemos fazer, no que podemos realizar. Temos que planejar com calma, sem se cobrar tanto – disse.