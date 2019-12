Projeto ‘Quintas no Crea’ trata hoje sobre acessibilidade em Campina Grande

O professor Lívio José afirmou que o projeto ‘Quintas no Crea’ desta quinta-feira (12) terá o tema voltado para a acessibilidade nas unidades habitacionais. Ele destacou que o projeto terá uma discussão ampla a respeito da necessidade de construção de ambientes inclusivos, adaptáveis e acessíveis.

Segundo Lívio, o evento desta quinta terá duas palestras, uma sobre acessibilidade e engenharia com cidadania e outra sobre as implicações jurídicas do não cumprimento da lei brasileira de inclusão.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, ele frisou que o projeto é aberto ao público a partir das 19h, na inspetoria do Crea em Campina Grande.

– Dessa vez não vamos nos referir à acessibilidade nas vias urbanas, mas em unidades habitacionais. A partir de janeiro de 2020, todos os projetos que forem protocolados nas prefeituras deverão ser adaptáveis para receber adaptações razoáveis para pessoas com nanismo e pessoas com um outro tipo de deficiência, como cadeirantes. Isso vai resultar numa revolução no nosso modo de projetar – apontou.

Para participar do evento, basta que o interessado se inscreva através do site www.crea.pb.org.br.