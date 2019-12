Programação marcará comemoração do 105º aniversário do ex-deputado Aluízio Campos

Para comemorar o 105º aniversário do ex-deputado campinense, Aluízio Campos, haverá uma programação no próximo dia 8, na Capela de Nossa Senhora da Conceição e no Museu Aluízio Campos, a partir das 9h, com uma celebração eucarística, coffee break, exposição, visitação à Casa Aluízio Campos e apresentação de produtos desenvolvidos por uma cooperativa de costureiras.

O membro do conselho diretor da Furne, Carlos Allan, declarou que Aluízio Campos é um nome que perpassa gerações, tendo em vista a sua importância para a cidade de Campina Grande.

Ele citou que o Memorial Aluízio Campos, onde era a sede da Fazenda Ligeiro, possui objetos e utensílios que retratam a vida de Aluízio Campos e fica no bairro do Ligeiro, em direção a cidade de Queimadas.

– Aluízio Campos foi um dos grandes nomes de Campina Grande em toda a sua história. Ele teve uma atividade política relevante. Foi um advogado constituído em duas legislaturas. É um dos grandes nomes da história de Campina Grande – disse, em entrevista à Rádio Caturité FM.