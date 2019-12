Programação do Réveillon de Campina Grande é divulgada

A Prefeitura de Campina Grande, no Agreste paraibano, já divulgou a programação para o Réveillon da cidade. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, falou, durante entrevista à Campina FM, sobre as atrações e as expectativas para o evento.

De acordo com Rosália, o destaque deste ano é o show pirotécnico, que, segundo ela, será iniciado, pontualmente, de 0h e vai durar 15 minutos, intercalado por atrações locais como Gitana Pimentel e a Banda Cana Caiana.

Ainda segundo a secretária, no evento do ano passado cerca de 35 mil pessoas participaram e, este ano, a expectativa é de 40 mil pessoas na festa, que, mais uma vez, será realizada às margens do Açude Velho, um dos principais pontos turísticos de Campina.

“Convido todas as famílias, turistas que estejam em Campina Grande, pessoas das cidades circunvizinhas, que venham participar. O ano passado tivemos um Réveillon de muita harmonia, de muita confraternização. As famílias levaram mesas, levaram ceias, trouxeram os filhos, e até seus animais de estimação. Foi realmente um réveillon de muito sucesso”, completou.

Confira as atrações e os horários previstos:

– 21h Dj Bruno Vidal;

– 22h Cláudio Coruja e Banda;

– 23h Gitana Pimentel e Orquestra Som na Praça;

– 00h20 Banda Cana Caiana, que estará gravando seu DVD.