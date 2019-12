Programação de Natal da ALPB tem iluminação do Paraíba Palace

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) abriu, na noite desta quarta-feira (11), sua programação natalina e acionou a iluminação do Paraíba Palace, o Centro Administrativo do Poder legislativo, localizado no Ponto Cem Réis, no centro de João Pessoa. O evento foi prestigiado por deputados, autoridades, funcionários da Casa e a população em geral.

Após o acionamento da iluminação aconteceu uma apresentação do coral da ALPB e um show pirotécnico. A iluminação do Paraíba Palace foi feita numa parceria com a Energisa, que foi a responsável pela ornamentação natalina do imóvel localizado num dos pontos mais movimentados da Capital paraibana.

A iluminação foi acionada pelos presidentes da Assembleia, Adriano Galdino, e da Energisa Paraíba, Ricardo Charbel. Na oportunidade, Galdino ressaltou que a comemoração de fim de ano também marca a celebração dos avanços nos trabalhos da Casa.

“Hoje, nós inauguramos a iluminação natalina, e eu só tenho a agradecer a Deus pelas ações realizadas na Casa durante essa legislatura. Não podemos também deixar de agradecer a Energisa por ter, mais uma vez, nos doado a iluminação”, declarou

Ricardo Charbel, por sua vez, ressaltou que “a programação natalina da Casa Epitácio Pessoa tem uma grande importância para o povo da Paraíba e a Energisa não podería deixar de participar, juntamente com a Assembleia, desta celebração”.

Também participaram do evento os deputados Lindolfo Pires, Wilson Filho, Cabo Gilberto, Jutay Menezes; e o secretário estadual de Articulação Política, João Gonçalves.

Auto de Natal – Na próxima quarta-feira (18), acontecerá a apresentação do Auto de Natal. O espetáculo, realizado em conjunto com a Associação Promocional do Poder Legislativo (APPL), terá como tema “O Filho da Luz” e também vai acontecer no Ponto Cem Réis, a partir das 19h.

Atores e músicos vão participar da encenação da peça, elaborada pela Divisão de Cultura da ALPB. Funcionários e parentes de servidores da Casa Epitácio Pessoa vão fazer parte do elenco da peça teatral.

O Auto de Natal, segundo o presidente Adriano Galdino, é uma forma especial de confraternizar com os funcionários e a população. “O espetáculo é feito com muita dedicação por parte dos servidores, o que o torna magnífico. É um momento para confraternizar e refletir”, ressaltou.