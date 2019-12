Programa Nossa Energia vai trocar geladeiras de 100 famílias em bairro de Campina

O Projeto Nossa Energia, da Energisa, vai visitar oito municípios paraibanos até o final de dezembro. Na programação, Campina Grande será contemplada com a troca de geladeiras de 100 famílias do bairro José Pinheiro.

A iniciativa tem o objetivo de contribuir com o combate ao desperdício de energia elétrica através da substituição de eletrodomésticos antigos por modelos mais novos e eficientes.

As famílias interessadas em ganhar geladeiras com selo Procel e indicação ‘A’ podem se inscrever até esta quinta-feira (05), na Rua Antônio Bernadino de Sena, 173, Praça Joana Darc, bairro José Pinheiro, Campina Grande.

Só podem se cadastrar consumidores em dia com a conta de energia e que residam no bairro José Pinheiro.

Nos dias 06, 07 e 09 de dezembro, equipes de campo da Energisa vão visitar a casa dos candidatos e selecionar os eletrodomésticos que estão em pior estado para substituição.

A divulgação dos contemplados está prevista para 10/12 e as famílias escolhidas receberão as geladeiras novas no dia 11.

Programação em outros municípios

Além da troca de geladeiras em Campina Grande, o Nossa Energia também vai realizar outras ações no município da Rainha da Borborema e em Araçagi, Lagoa Seca, Guarabira, Pilõezinhos, João Pessoa e Pirpirituba.

Os caminhões do projeto, que percorrem todo estado, vão levar para a população dessas cidades palestras educativas para incentivar melhores práticas de consumo de energia; orientação aos consumidores sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece descontos de 10 a 65% para clientes residenciais de baixa renda; e sessões de cinema ao ar livre (com exceção de JP, CG e Sertãozinho).

Parte do Programa de Eficiência Energética regulado pela Aneel, o projeto Nossa Energia dará ainda a oportunidade de consumidores das cidades trocarem até quatro lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por novas e mais eficientes, de LED.

Para realizar a troca é preciso comprovar residência em comunidade de baixo poder aquisitivo e apresentar identidade, CPF e última conta de energia paga – todos documentos originais.

Confira as datas do Nossa Energia em cada cidade:

Campina Grande – 05/12

Rua Antônio Bernadino de Sena, 173, Praça Joana Darc, José Pinheiro

Cadastro para troca geladeiras, troca de lâmpadas, palestras de conscientização e orientação sobre Tarifa Social de Energia Elétrica

Araçagi – 05 a 07/12

Rua Carlos Fernandes de Mendonça, 380, ao lado da igreja, Santo Amaro

Troca de lâmpadas, palestras de conscientização, orientação sobre Tarifa Social de Energia Elétrica e cinema ao ar livre

Lagoa Seca – 06, 07 e 09/12

Rua Antônio Borges, 210, próximo a Assistência Social, Centro

Troca de lâmpadas, palestras de conscientização, orientação sobre Tarifa Social de Energia Elétrica e cinema ao ar livre

Guarabira – 09 a 12/12

Rua João Alves de Olivério, 98, próximo ao CRAS, Cordeiro

Troca de lâmpadas, palestras de conscientização, orientação sobre Tarifa Social de Energia Elétrica e cinema ao ar livre

Pilõezinhos – 13 e 14/12

Praça São Sebastião, Centro

Troca de lâmpadas, palestras de conscientização, orientação sobre Tarifa Social de Energia Elétrica e cinema ao ar livre

João Pessoa – 13, 14 e 16 a 18/12

Rua Ranulfo Lourenço dos Santos, Padre Zé

Troca de lâmpadas, palestras de conscientização e orientação sobre Tarifa Social de Energia Elétrica

Pirpirituba – 16 a 18/12

Rua João Pessoa, 168, Praça da Cultura, Centro

Troca de lâmpadas, palestras de conscientização, orientação sobre Tarifa Social de Energia Elétrica e cinema ao ar livre

Sertãozinho – 19 e 20/12

Rua Presidente Getúlio Vargas, 567-501, ao lado do Ginásio, Centro

Troca de lâmpadas, palestras de conscientização e orientação sobre Tarifa Social de Energia Elétrica