Procon monitora variação do preço da carne bovina em Campina Grande

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 6 de dezembro de 2019 às 11:53.

Devido ao recente aumento no valor do quilo da carne bovina, o Procon de Campina Grande realizou uma pesquisa de preços em dez supermercados da cidade. Foram coletados os preços de 23 peças de carne e a que mais se destacou foi a picanha.

O quilo do produto apresentou uma variação de 96% nos estabelecimentos visitados. Em seguida estava a paleta com osso, encontrada a preços que variavam entre R$ 17,49 e R$ 28,39. Já a bisteca bovina apresentou a menor variação, 4,85%.

Rivaldo Rodrigues, coordenador executivo do Procon, explicou que o objetivo é monitorar os preços da carne bovina, neste período, e garantir que não haja aumento súbito no valor do produto.

“Estamos com fiscais nas ruas verificando os possíveis abusos. E pedimos à população que, ao observar algum preço muito absurdo, entre em contato conosco pelo 151 ou pelo whatsapp 83 98185–8168. Pedimos ainda que o consumidor pesquise muito antes de comprar o produto ou então substitua a carne bovina por outras proteínas, a exemplo da carne de frango e da suína. Além disso, pedimos que o consumidor, ao comprar a carne, exija a retirada de todas as impurezas, como sebos e pelancas, antes de pesar o produto e também observe a cor e o modo de conservação do produto”, disse Rivaldo.

O consumidor pode ter acesso a pesquisa na íntegra clicando aqui. https://procon.campinagrande.pb.gov.br/carne-bovina-pesquisa-de-precos/