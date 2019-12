Procon monitora preço da carne bovina em Campina Grande

Desde o mês de outubro, o brasileiro viu o valor da carne bovina disparar.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o coordenador executivo do Procon de Campina Grande, Rivaldo Rodrigues, destacou que o órgão está fiscalizando nas ruas de Campina Grande os possíveis abusos no valor do quilo da carne bovina.

– Estamos procurando os eventuais abusos. Tivemos informação de um aumento expressivo no preço da carne. Por conta disso, começamos a monitorar especificamente os tipos de carne comercializados em Campina Grande. Fizemos esse levantamento justamente para ter um parâmetro de comparação, agora não tivemos ainda nenhum tipo de variação expressiva- disse.

Diante dos valores, Rivaldo aconselha os consumidores substituírem a carne bovina por outros tipos de carne.