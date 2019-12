Procon-JP encontra diferença de R$ 112,00 no preço do uísque

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor antecipa a pesquisa de preços para bebidas para quem pretende consumir o produto nas festas de final de ano e encontrou uma diferença no preço do uísque Johnnie Walker Blue Label, 21 anos, 750ml, com preços entre R$ 729,00 (Bemais – Bancários) e R$ 842,00 (Santiago – Torre). A pesquisa completa está disponível no link: https://midi.as/JWW2

A maior variação, 100,00%, no entanto, ficou com o uísque Teachers 1000 ml, com preços entre R$ 29,98 (Bemais – Bancários) e R$ 59,99 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 30,01. O levantamento do Procon-JP traz valores de 179 itens e foi realizado em nove supermercados da Capital.

Para o secretário Helton Renê é importante que as pessoas que pretendem adquirir bebidas por estes dias consultem a pesquisa de preços do Procon-JP já que as diferenças para uma mesma marca e quantidade do produto são bem significativas.

E aconselha: “Também é importante que beba com moderação se for dirigir, até mesmo por uma questão de saúde e também para não causar nenhum dano a si e aos outros, já que são muitas as comemorações nesta época do ano”.

Mais diferenças – A pesquisa do Procon-JP registrou outras grandes oscilações nos preços, a exemplo do uísque Chivas Regal 12 anos 750 ml, R$ 79,10, com preços entre R$ 119,90 (La Torre – Torre) e R$ 199,00 (Hiper Bompreço – Centro); uísque Logan, 12 anos, 700ml, R$ 35,00, com preços entre R$ 84,99 (Santiago – Torre) e R$ 119,99 (Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa); uísque Ballantines 12 anos 1000ml, R$ 33,09, com preços entre R$ 76,90 (Hiper Bompreço – Centro) e R$ 109,99 (Manaíra – Manaíra).

A pesquisa visitou os seguintes supermercados: Latorre e Santiago (Torre); Carrefour (Bessa); Hiper Bompreço (Lagoa); Extra e Pão de Açúcar (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Bemais (Bancários); Super Box Brasil (Geisel).