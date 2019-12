Procon-JP constata que 76 postos baixaram o preço da gasolina

Dez postos de combustíveis estão praticando o menor preço da gasolina na Capital: R$ 4,190, segundo pesquisa comparativa realizada no dia 10 de dezembro pelo Procon-JP.

O levantamento também constatou que 76 estabelecimentos reduziram o preço do produto em relação ao último dia 14 de novembro, quando o menor valor estava em R$ 4,219. Nove postos aumentaram e 17 mantiveram.

O consumidor pode encontrar o menor preço da gasolina nos seguintes postos: Millenium (Água Fria); SIM (Água Fria); Boa Viagem (Distrito Industrial); Três Lagoas (Costa e Silva); Esutra (Ernani Sátyro); Texas (Funcionários II); Cajueiro (Geisel ); Estrela do Geisel (Geisel); Comercial (Geisel); Valentina (Valentina); e Maxi (Oitizeiro).

Já o maior preço da gasolina registrou alta, sendo praticado a R$ 4,79 (Posto Expressão – Bessa).

A pesquisa foi realizada nos 103 postos que estão em atividade na Capital.

O secretário Helton Renê informa que a pesquisa do Procon-JP considerou os preços para as formas de pagamento à vista e no cartão de crédito ou débito.

Helton Renê salienta que a fiscalização da Secretaria vai continuar a monitorar os preços de todos os combustíveis, principalmente aqueles em que houve anúncio de aumento.

“Estamos cientes de que os preços dos combustíveis continuam a ser um dos menores do Nordeste e não vamos deixar que eles ‘alcem voos’. Nossa missão é fazer com que o preço se mantenha dentro do razoável, levando em conta, inclusive, a realidade do mercado local”, afirmou.

Álcool também baixou – O menor preço do álcool também registrou redução, saindo de R$ 3,080 em novembro para R$ 2,790 (postos Boa Viagem – Distrito Industrial, Três Lagoas – Costa e Silva, e Texas – Funcionários II).

O maior preço do produto se manteve em R$ 3,299 (Postos Ale –Bairro das Indústrias, Bancários – Bancários, e Select – Tambaú). Nenhum posto aumentou, 11 mantiveram e 90 reduziram o preço do etanol.

Diesel S10 – Já o menor preço do óleo diesel S10 subiu de R$ 3,499 (pesquisa de 14 de novembro) para R$ 3,549 (SIM–Água Fria).

O maior valor continua em R$ 3,899 (Texas – Funcionários II, Quadramares – Manaíra, Select Big – Tambaú). Vinte postos reduziram, 50 mantiveram e 15 aumentaram o preço do produto em comparação com a pesquisa do mês passado.

GNV – Quanto ao Gás Natural Veicular (GNV), o menor preço também mostrou baixa, caindo R$ 3,660 para R$ 3,589 (Estrela do Geisel – Geisel) e, o maior voltou a R$ 3,719 (Posto Z – Cidade Universitária), quando no levantamento anterior estava em 3,699 (Postos Santa Júlia – Expedicionários).

Dos 12 estabelecimentos que comercializam o produto na Capital, quatro reduziram e oito mantiveram o preço.

O panfleto para abastecer com os melhores preços no link: https://bit.ly/2RHgtf5

Para acessar a pesquisa completa, acesse o link: https://bit.ly/35djRlF ou acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa (www.joaopessoa.pb.gov.br) ou ainda o site do Procon-JP (www.proconjp.pb.gov.br).