Procon de João Pessoa mostra variação de preços da ceia natalina

O quilo do queijo do reino é o produto da ceia natalina que apresenta a maior diferença nos preços, R$ 59,92, segundo pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor entre os dias 02 e 11 de dezembro de 2019, com os valores da marca Borboleta oscilando entre R$ 69,98 (Bemais – Bancários) e R$ 129,90 (Extra – Epitácio Pessoa), uma variação de 85,62%.

A pesquisa completa está disponível no link: https://midi.as/g1X2

Já a maior variação da pesquisa ficou com o pacote de 150g de frutas cristalizadas da marca Tiroleza, 180,72%, com preços entre R$ 2,49 (Bemais – Bancários) e R$ 6,99 (Hiper Bompreço – Lagoa), uma diferença de R$ 4,50.

A pesquisa do Procon-JP para produtos destinados à ceia de Natal traz preços de 214 itens coletados em oito estabelecimentos de João Pessoa.

As maiores diferenças – Entre as maiores diferenças de preços estão o quilo do queijo do reino Quatar, R$ 40,00, com preços entre R$ 58,90 (Super Box Brasil – Geisel) e R$ 98,90 (Hiper Bompreço – Lagoa); do Bacalhau do Porto, R$ 20,00, com preços entre R$ 69,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 89,99 (Extra – Epitácio Pessoa); do queijo do reino Regina, R$ 20,00, com preços entre R$ 59,90 (Bemais – Bancários) e R$ 79,90 (Extra – Epitácio Pessoa).

Confraternização – O secretário do Procon-JP, Helton Renê, alerta que o consumidor deve pesquisar os preços antes de comprar os produtos típicos da ceia natalina, devido às grandes diferenças nos preços.

“Como esta é uma época de muitos gastos, é importante o consumidor economizar o máximo possível. O momento é de confraternização, que deve ser aproveitado mesmo, mas é bom ter cuidado para não estourar o orçamento”, alertou.

A pesquisa foi realizada nos supermercados Latorre e Santiago (Torre), Manaíra (Manaíra), Extra (avenida Epitácio Pessoa), Hiper Bompreço (Lagoa), Super Box Brasil (Geisel), Bemais (Bancários), Pão de Açúcar (Epitácio Pessoa).