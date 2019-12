Procon de Campina Grande dá dicas para as compras de final de ano

O coordenador do Procon-CG, Rivaldo Rodrigues, em entrevista concedida à rádio Campina FM, nesta terça-feira, 24, véspera de Natal, falou sobre a movimentação no comércio para compras natalinas, e concedeu algumas sugestões que facilitam as compras neste período do ano.

Segundo o coordenador, algumas lojas já vêm oferecendo bons descontos e liquidações para as compras natalinas.

– Já começou o momento de liquidações, e para aquelas pessoas que tem o espírito aventureiro, é esperar que certamente virão dezenas de liquidações e reduções de preço. Também sugiro que as pessoas invistam em pesquisas, existe uma diferenciação de preços de um loja para outra- afirmou.