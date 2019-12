Processo seletivo define novo diretor do INSA em Campina Grande

Da Redação com Ascom. Publicado em 8 de dezembro de 2019 às 21:10.

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) abriu processo seletivo para a escolha do novo diretor do Instituto Nacional do Semiárido (INSA), localizado na cidade de Campina Grande.

De acordo com o Edital publicado no Diário Oficial da União (em 17/10/2019, Seção 3, página 9) os interessados tiveram o prazo até 21 de novembro último para encaminhar a documentação exigida ao presidente do Comitê de Busca.

Poderiam se inscrever para o cargo quaisquer cidadãos com notório conhecimento e experiência profissional nas áreas de atuação do INSA, portadores de diploma de doutorado e que atendam aos requisitos básicos descritos no Edital.

Os documentos exigidos para a candidatura incluíam carta assinada solicitando inscrição da candidatura, acompanhada de Memorial de até cinco páginas, de autoria do interessado, explicitando sua capacitação relativa aos requisitos básicos exigidos para exercer a função; Currículo Lattes atualizado; texto de até cinco páginas, descrevendo sua visão de futuro para o INSA e seu projeto de gestão alinhado ao Plano Diretor do INSA 2016-2019 e à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022 (ENCTI); cópias do RG e CPF; e, se servidor público federal, informar o número da matrícula SIAPE.

Além da avaliação dos documentos solicitados, o processo seletivo incluirá apresentação pública do plano de gestão e entrevista privada dos interessados pelo Comitê de Busca.

O Comitê irá selecionar e encaminhar três nomes ao Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que definirá quem assume o cargo para um mandato de quatro anos.

Ao que se informa, nove pessoas se habilitaram par essa disputa.