PRF realiza Operação Rodovida para redução de acidentes de trânsito na Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal(PRF) iniciou na última sexta-feira(20) na Paraíba a Operação Rodovida.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o inspetor da PRF, Itiel Alves, falou que a operação que está sendo realizada em todo o Brasil tem o objetivo de reduzir o número de acidentes em rodovias do estado.

– A Polícia Rodoviária Federal desde 2011 vem fazendo essa operação chamada Rodovida. Trabalhamos de forma integrada com outros órgãos parceiros nesse intuito de diminuímos o número de acidentes e vítimas nesse período. Com o aumento do fluxo, inevitavelmente há o aumento no número de acidentes, de vítimas graves e de mortes- disse o inspetor.

As fiscalizações da PRF serão focadas nas ultrapassagens irregulares, uso de cinto de segurança, embriaguez, motocicletas e manuseio do celular ao volante.

A operação se estende até o dia 1º de março de 2020.