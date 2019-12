Previsão do tempo para esta segunda-feira em toda Paraíba

Nesta segunda-feira, o tempo deverá se manter com reduzida concentração de nuvens em todas as regiões que compõem o estado da Paraíba. Assim, altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar deverão ser registrados, especialmente nas regiões do Sertão, Alto Sertão e Cariri/Curimataú no período da tarde.

*Fonte: Aesa