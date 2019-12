Previsão do tempo para esta quinta-feira em toda Paraíba

As condições meteorológicas sobre o estado da Paraíba permanecem quase que inalteradas relativamente aos dias anteriores. A circulação dos ventos em altos e médios níveis da atmosfera continua inibindo à formação de nebulosidade sobre o Estado, favorecendo aos registros de altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar principalmente no período da tarde.

*Fonte: Aesa