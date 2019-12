Previsão do tempo para esta quarta-feira em toda Paraíba

No início da manhã de hoje foram observadas nuvens do tipo “baixa” sobre o setor centro/leste da Paraíba trazidas pelos ventos em baixos níveis da atmosfera, oriundas do oceano Atlântico em direção à costa leste paraibana. No decorrer do dia o tempo deverá permanecer com poucas nuvens e o sol predominando em todas as regiões do Estado, favorecendo aos registros de altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar.

*Fonte: Aesa