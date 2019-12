Previsão: Aesa divulga se vai chover bem no Cariri e no Sertão em 2020

A meteorologista Marle Bandeira, da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), informou que foi realizada, nesta terça-feira (17), a previsão climática para o primeiro trimestre de 2020 na região do Semiárido.

Em entrevista para a Rádio Panorâmica FM, a meteorologista disse que a previsão é da ocorrência de chuvas dentro da média histórica para o Semiárido, região que engloba o Alto Sertão, Sertão, Cariri e Curimataú.

O apontamento vale para os próximos meses de janeiro, fevereiro e março.

Segundo Bandeira, neste período, apenas algumas regiões pontuais podem vir a apresentar chuvas acima da média .

– Passamos o dia reunidos para elaborar a previsão para o primeiro trimestre de 2020. A atual configuração oceânico-atmosférico global indica uma tendência de chuvas dentro da média. Essa previsão é para as regiões do Alto Sertão do Estado, Curimataú, Cariri e Sertão – disse.