Preso morre após tentar roubar arma de agente dentro de presídio em João Pessoa

Um preso morreu e um agente de polícia penal ficou ferido, em um tiroteio no presídio PB1, em João Pessoa, na tarde desta quarta-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, a confusão aconteceu depois de um detento tentar roubar a arma do agente no final de uma visita, dando início ao tiroteio.

Os dois homens ficaram feridos e foram levados por agentes penitenciários ao Hospital Trauminha, na Capital.

O presidiário não resistiu e chegou morto ao hospital, já agente de polícia penal teve ferimentos nas pernas e seguia internado. O estado de saúde dele é considerado regular.

*Com informações da TV Itararé.