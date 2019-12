Presidente nacional do PSB lança candidato a Prefeitura de João Pessoa

Com a presença do ex-governador Ricardo Coutinho, o Presidente do PSB nacional, Carlos Siqueira, lançou, durante encontro no Rio de Janeiro, o nome do deputado federal Gervásio Maia para disputar a prefeitura de João Pessoa no próximo ano.

Em tom de descontração, ele afirmou que não pediu licença a Ricardo para fazer o lançamento de Maia.

– Nós estamos aqui e muitos companheiros me perguntaram: “Ah, e os candidatos virão hoje? O PSB tem candidatos nas Capitais?” Sim, temos muitos, e estão aqui. Um deles, o Coutinho já citou, que é o nosso companheiro Márcio França, em São Paulo. O nosso companheiro e amigo Luciano Ducci, em Curitiba, também. O deputado Bira do Pindaré, no Maranhão. Nosso querido amigo e deputado Cássio Andrade, em Belém. O companheiro Júlio Delgado em Belo Horizonte. João Campos, candidato em Recife, a nossa querida Capital. Gervásio Maia na Paraíba, sem a licença do Coutinho, mas já vou lançando a candidatura dele – frisou.

A declaração de Siqueira causou estranhamento já que para os filiados do PSB na Paraíba, o nome para concorrer as eleições em João Pessoa seria do ex- governador, Ricardo Coutinho.