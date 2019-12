Presidente estadual do DEM diz que “portas estão abertas” para Azevêdo

O deputado federal Efraim Filho e presidente estadual do Democratas afirmou que as portas da legenda estão abertas para o governador João Azevêdo, que anunciou a desfiliação do PSB nesta terça-feira, 03.

Ele declarou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que a decisão de se filiar ao Democratas cabe apenas ao governador João.

– O Democratas considera que o governador João é muito bem vindo, mas não é uma decisão que depende da gente, depende muito mais do governador. Se a decisão for pelo Democratas, as portas estão abertas e será muito bem vindo – reforçou.