Presidente do Sinduscon projeta crescimento da construção civil em 2020 na PB

Em entrevista concedida à rádio Caturité, nesta sexta-feira, 20, o presidente do Sindicato da Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba – Sinduscon – PB, Hélder Campos, falou sobre as questões que envolvem o programa “Minha Casa Minha Vida”, em especial na Paraíba.

O presidente explicou que o programa tem enfrentado alguns problemas, e pediu ao governo mais ações para o segmento da indústria da construção.

– O programa Minha Casa Minha Vida continua, o governo Federal não contratou nenhuma obra do programa na faixa 1, que é a moradia social para a baixa renda, mas a faixa 1,5, 2 e 3, o governo continua em pleno vapor. Mas esperamos que o governo sinalize a questão da solução para a moradia – afirmou.

Ainda na entrevista, mesmo com as dificuldades econômicas do Brasil, Campos afirmou que os resultados deste ano foram positivos, e sinalizou que as expectativas para 2020 são de melhorias para o mercado.

– O setor da construção civil sinalizou positivamente, mas esperamos melhorar para o ano de 2020. Não existe desenvolvimento sem a geração de emprego e renda, e nós precisamos de investimento para que isso aconteça – declarou.