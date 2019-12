Presidente do IPSEM diz que CG tem obrigação de se adequar à reforma da Previdência

O presidente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal (IPSEM), Antônio Hermano de Oliveira, falou durante entrevista concedida a uma emissora de rádio nesta segunda-feira (23) sobre o Poder Executivo enviar à Câmara Municipal de Campina Grande um projeto de lei para a reforma da previdência municipal.

Está previsto um aumento na alíquota de contribuição para a previdência de 11% para 14%.

Segundo Hermano, a reforma da previdência municipal deverá ser realizada para atender a Emenda Constitucional nº 103/2019. Se não houver a reforma, explicou, poderá haver o impedimento na liberação de verbas do governo Federal para a cidade.

– A expectativa de vida aumenta, a taxa de mortalidade diminui e as receitas vão caindo. Razão pela qual se estar fazendo um reforma previdenciária. Vai ter que aumentar as alíquotas contributivas. Quanta a essa alíquota, não é desejo de qualquer gestor. Todos terão obrigação de se amoldar e se adequar a Emenda Constitucional 103/2019, que é impositiva. Nenhum ente federal, estadual ou municipal poderá trabalhar com alíquota inferior a dos servidores públicos federais, que vai para 14% – disse Hermano.