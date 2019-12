Presidente da CMCG defende que Sítio São João tenha espaço próprio

A doação do terreno de 24,8 mil m², localizado na avenida Floriano Peixoto e avaliado em R$ 7 milhões, para a Vila Sítio São João, que foi aprovada pela Câmara Municipal de Campina Grande, gerou muita polêmica na cidade.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, nessa segunda-feira (2), a presidente da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), Ivonete Ludgério (PSD), explicou o motivo de o projeto ter sido votado com urgência na Casa e defendeu que o sítio tenha espaço próprio.

– A doação do terreno para o Sítio São João veio com regime de urgência porque até o dia 19 podemos ter projetos de doação. No próximo ano, que é ano eleitoral, a Prefeitura não pode fazer nenhum tipo de doação de terreno e não podemos votar por conta das questões da legislação eleitoral. Eu acho que o Sítio São João mereça um espaço – disse Ivonete.

Na última terça-feira (26), o juiz Ruy Jander Teixeira, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, determinou a suspensão da doação do terreno.