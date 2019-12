Presidente da Câmara toma posse como prefeito interino do Conde

Da Redação com Ascom. Publicado em 18 de dezembro de 2019 às 18:02.

“União, esforço, paciência e compromisso”. Estas foram as palavras destacadas pelo prefeito interino do município de Conde, Carlos André de Oliveira (Manga Rosa), durante a solenidade de posse na manhã desta quarta-feira (18), na Câmara Municipal.

Carlos André assume a prefeitura após a prefeita Márcia Lucena ter a prisão preventiva decretada durante a sétima fase da Operação Calvário, deflagrada nessa terça-feira, 17.

Na mesma cerimônia, o vereador Juscelino Correia assumiu interinamente a Presidência da Câmara Municipal.

“Este é um momento novo, não só para mim, mas para a Câmara de Conde, para a população condense. É um momento de união e esforço de todas as partes e iremos manter a governabilidade, dar andamento a tudo que está funcionando, unindo ainda mais os Poderes Executivo e Legislativo e fortalecendo o diálogo com o povo de Conde”, destacou.

O prefeito interino pediu também a ajuda de todos.

“Não é um momento de festa e nem de euforia. Mas acho que temos que ter união, esforço, paciência e compromisso. Vai ser um momento novo não só para a cidade de Conde, mas para mim também. Vou ter que aprender junto com vocês”, disse.

Manga Rosa ressaltou que as obras que estão sendo realizadas no município e o pagamento em dia dos servidores e servidoras municipais, permanecerão como prioridades durante seu período como prefeito interino.

“As ações que estão sendo realizadas não podem parar, temos que continuar trabalhando pelo desenvolvimento do município”, afirmou.

Com a posse do prefeito interino Carlos André, o vereador Juscelino Correia assumiu a presidência da Câmara Municipal e disse que pretende seguir o trabalho realizado.

“Como Presidente da Câmara, Carlos André vinha fazendo uma gestão decente e por isso não vai alterar nada. Vamos continuar o trabalho sempre pensando no crescimento e desenvolvimento do município de Conde com a missão que nos foi dada para que a gestão continue a fluir bem”, finalizou.