Presidente da Câmara de Campina Grande faz balanço do ano de 2019

A presidente da câmara de vereadores de Campina Grande, vereadora Ivonete Ludgério (PSD), realizou um balanço de 2019, sobre os trabalhos da câmara, em entrevista concedida à rádio Caturité, nesta quinta-feira, 19.

A vereadora afirmou que as ações da Casa de Félix de Araújo foram de suma importância para os avanços da cidade.

– Este ano a aprovação de projetos foi maior, a criação de CPIs, a aprovação da frente parlamentar das Doenças Rara, dos direitos da Mulher, e do transplante de órgãos. Nós tivemos um ano bastante proveitoso, e acredito que em 2020, mesmo sendo um ano de eleições municipais, nós seguiremos trabalhando muito pela cidade de Campina Grande- afirmou.

Além disso, a vereadora situacionista retornou a criticar a disseminação de fake news, por um perfil em redes sociais.

– Nós tivemos alguns dissabores nesta casa, com uma grande disseminação de fake news por um perfil em redes sociais. Até uma bomba sobre a minha cabeça, falaram que iriam estourar, mas ela não estourou, e nem vai. Eu já estou acostumada com essas mentiras, o problema é minha família, mas eu e meu esposo já estamos acostumados, não me é novidade essas ações, e nem me tira o sono- criticou.