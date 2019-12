Presidente da AMDE é favorável à doação de terreno para a Vila Sítio São João

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande (Amde), Nelson Gomes Filho, falou sobre a doação do terreno de 24,8 mil m², localizado na avenida Floriano Peixoto e avaliado em R$ 7 milhões, para a Vila Sítio São João.

A doação, que foi aprovada pela Câmara Municipal de Campina Grande, gerou muita polêmica na cidade.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, ele declarou ser favorável à doação de um espaço para o sítio na cidade e falou sobre os gastos com a Vila durante o período junino.

– Essa questão do Sítio São João é um pouco delicada. A doação é para uma ONG e a documentação está na Câmara Municipal como uma ONG. Quando se trata de ONG e instituição, o município sempre faz doação. Se é uma ONG e foi dado, sou a favor. Em relação à questão de cobrar, as atrações que vão para o Sítio São João não são gratuitas. Com certeza, João Dantas mantém a ONG com aperto – disse.

No último mês, o juiz Ruy Jander Teixeira, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, determinou a suspensão da doação do terreno.