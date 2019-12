Presidente da ALPB reafirma intenção de deixar o PSB

Nesta quinta-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, reafirmou a intenção de deixar o Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Na ocasião, o presidente revelou que não é o único que possui a mesma intenção: “infelizmente, com essa divisão, o governador saindo do PSB, alguns companheiros do partido estão se sentindo incomodados e vão sair para acompanhar o governador João Azevêdo.

“Eu, particularmente, também já até tinha me decidido antes do governador João sair do PSB. Eu vou aguardar a questão jurídica e espero que o PSB possa me liberar ou até me expulsar pra que eu possa caminhar em outra legenda”, afirmou.

O pedido, por parte de Galdino, poderia abrir margem para o partido entrar com uma ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, por isso sugere a “liberação” ou a “expulsão”: “se isso não acontecer, eu vou esperar 2022, a janela partidária, para sair para outra agremiação”.