Presidente da ALPB diz que Azevêdo sofre “fogo amigo” dentro do governo

Depois de dizer que não veste a carapuça de traidor de Ricardo Coutinho, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (PSB), comentou sobre a situação do governo João Azevêdo, após a saída do gestor do partido.

Em entrevista, Galdino disse que João enfrenta dificuldades de cunho nacional e também no governo, com aliados de Ricardo que ainda estão com cargos.

– João hoje pega uma situação mais difícil, uma crise sem precedentes no Brasil, não recebeu recursos federais, além de pessoas que ainda estão vinculadas ao governador Ricardo Continho fazendo fogo amigo – apontou.