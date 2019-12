Presidente da ACCG aposta no Centro de Convenções para estimular mercado de eventos

Na quarta-feira (4), o governador João Azevêdo reuniu-se com representantes empresariais oriundos de Campina Grande para apresentar o projeto do Centro de Convenções da Rainha da Borborema. Presente na reunião, Marcos Procópio, presidente da Associação Comercial de Campina Grande (ACCG), defendeu a proposta.

“Eu tenho defendido que Campina Grande tenha uma nova matriz econômica, para se somar àquelas já existentes – a a matriz Comércio e a matriz Indústria de Calçados. Hoje, a gente está pleiteando justamente um aparelho turístico, onde possamos implementar, no modelo profissional, a matriz de Eventos”, afirmou.

De acordo com o empresário, a matriz de Eventos é um modelo de negócios que já funciona em outras cidades do Brasil, com a qual tem sido possível a elas um “deslocamento econômico em relação ao restante do país”, isto é: um crescimento “à margem do país” e “muito maior do que o país como um todo”.

Procópio afirma que o “Centro de Convenções é vital para nossa economia no futuro”. Ele diz que a implementação do espaço é uma “necessidade proeminente” da cidade, e que se somará “aos novos aparelhos turísticos que são os dois novos hotéis que estão em Campina Grande” para a promoção da “matriz de pequenos eventos”.

A construção do empreendimento está prevista para ocorrer no próximo ano. O projeto contará com centro de eventos, foyer, salão de eventos, oficinas, administração geral de eventos, centro de feiras e exposições, área de negócios, auditório e área de estacionamento. A obra poderá empregar, direta e indiretamente, cerca de 800 pessoas.