Prefeitura realiza ação de prevenção às ISTs no Centro de João Pessoa

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 1 de dezembro de 2019 às 11:24.

Em alusão ao ‘Dezembro Vermelho’, a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está realizando diversas ações de prevenção e conscientização das doenças Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Neste sábado (30), a ação aconteceu no Praça Rio Branco, no Centro da Capital, dentro da programação do Sabadinho Bom.

Para esta ação, em parceria com Organizações Não Governamentais, os profissionais de saúde levaram os serviços itinerantes de saúde, com a realização de testes rápidos de ISTs, sífilis e hepatites virais para o público do local, além da distribuição de preservativos, géis lubrificantes e orientação sobre a oferta de serviços na rede municipal de saúde.

“Nessas ações itinerantes sempre temos um público grande de pessoas que buscam os testes. Temos fortalecido as parcerias com as organizações, e manter este serviço com muito diálogo e orientação sobre prevenção nos espaços públicos, principalmente, para que todos tenham acesso de forma rápida e sigilosa”, destacou Clarisse Pires, coordenadora da Seção de ISTs.

Aos 76 anos, a aposentada Nilcia Diniz tomou a iniciativa para fazer o teste rápido para ISTs e buscar informações dos serviços. “É a primeira vez que eu faço um teste como esse, como participo deste evento aos sábados e hoje estou tento essa oportunidade, estou aproveitando. É mais por desencargo de consciência, já que temos uma vida ativa e precisamos nos conhecer melhor”, disse a usuária.

Neste domingo (1º), a partir das 16h, a ação itinerante de prevenção, testagem e vacinação segue no evento Pólvora Cultural, no Centro Cultural Parque Casa da Pólvora, em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a AIDS.

As ações contam com a parceria do Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), da Associação das Prostitutas da Paraíba (APROS/PB), Centro de Orientação e Desenvolvimento de Luta pela Vida – Cordel Vida .

Serviço – A SMS oferece diariamente aos usuários o serviço de testagem rápida para HIV/Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis como Sífilis, e Hepatites B e C. Além das Unidades de Saúde da Família (USFs) de João Pessoa, serviço também é realizado pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), que está localizado na Policlínica Municipal de Jaguaribe.

No Centro, antes de realizar o exame, o paciente é avaliado e recebe informações sobre a importância para medidas preventivas das doenças sexualmente transmissíveis. Em seguida, é coletada uma amostra sanguínea do paciente. O resultado do exame sai em 30 minutos.

A SMS desenvolve também ações de prevenção nas principais festas comemorativas da Capital, com distribuição de preservativo masculino e feminino, gel lubrificante íntimo, prestando informações e oferecendo a testagem rápida para DSTs. Também realiza atividades pontuais em escolas, com trabalhadores da construção civil, empresas públicas e privadas, entre outras.

Luta – No dia 1º de dezembro, vários países comemoram o Dia Mundial de Luta Contra a Aids. Essa data foi instituída como forma de despertar a necessidade da prevenção, promover o entendimento sobre a pandemia e incentivar a análise sobre a Aids pela sociedade e órgãos públicos. No Brasil, a data começou a ser comemorada no final dos anos 80, envolvendo os governos federal, estaduais e municipais e organizações sociais.

Programação:

1º de dezembro – Ação Itinerante de Prevenção, Testagem e Vacinação.

Local: Monumento Casa da Pólvora – Evento: Pólvora Cultural.

Horário: Das 16h às 22h

2 de dezembro – Encontro com as cidadãs positivas: coração mente e corpo em sintonia com a saúde.

Local: SAE/CTA – João Pessoa – PB.

Horário: Das 08h às 12h.

3 de dezembro – Dia “D” da Maternidade Cândida Vargas

Local: Instituto Cândido Vargas

Horário: das 8h às 14h

3 de dezembro – Dia “D” do SAE/CTA

Local: Policlínica Municipal de Jaguaribe

Horário: 7h30min às 12h

4 de dezembro – Apresentação da Campanha do ‘Dezembro Vermelho’: Conquistas e Desafios da Política de IST/AIDS.

Local: Auditório da Estação das Artes, Altiplano.

Horário: 14h

6 de dezembro – Dia “D” Distrito II

Local: Feira Livre do Grotão

Horário: Manhã

Consultório na Rua.

3 de dezembro – Ação Itinerante de Prevenção, Testagem e Local

Local: Secretaria Municipal de Saúde

Horário: Das 8h3 às 12h.