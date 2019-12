Prefeitura interrompe obras do Largo de Tambaú para festejos de final de ano

As obras do Largo de Tambaú, que estão sendo executadas conforme o cronograma programado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), foram interrompidas para que a população possa circular livremente pelo entorno durante os festejos de final de ano. Para que isto ocorra, haverá a delimitação do local e nova limpeza da área. Os serviços serão retomados no dia 6 de janeiro.

“É uma interrupção que estava programada, inclusive conversamos com o prefeito Luciano Cartaxo”, disse a secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Sachenka da Hora.

“É uma obra que vai ser entregue dentro do prazo programado de 180 dias, portanto, em abril, a população já estará usufruindo de toda área de convivência”, concluiu.

Largo de Tambaú – Com investimento próprio na ordem de R$ 2,7 milhões, a ampla área de convivência, localizada no final da Avenida Epitácio Pessoa, a partir do cruzamento com a Marcionila da Conceição até o Busto de Tamandaré, vai oferecer um espaço para caminhadas, atividades culturais e passeio para a população da Capital e turistas.

O projeto, de 8.621 metros quadrados, permite o compartilhamento dos espaços para oferecer a convivência saudável no trecho de chegada à Orla da Capital, integrando toda a região com mais uma ampla área de convivência para pedestres, que se une a toda a calçadinha das orlas de Cabo Branco e Tambaú.

Todo o projeto, desenvolvido pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), será executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).