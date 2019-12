Prefeitura e empresários reúnem-se com empresa que administrará aeroporto de Campina

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Rosália Lucas, juntamente com o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lucas Ribeiro, estiveram na tarde dessa quarta-feira, 4, no Aeroporto João Suassuna, onde participaram de uma reunião com a empresa espanhola Aena. A empresa é vencedora do leilão que administrará, durante 30 anos, os aeroportos do bloco Nordeste, formado pelos terminais do Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa (PB) e Campina Grande (PB).

Também participaram da reunião equipes das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de um grupo de empresários de Campina Grande (Manuel e André Motta da rede hoteleira; Divaildo Júnior, presidente do SindCampina; Alexandre Sousa, da Delta Viagens e Turismo e o presidente da ACCG, Marcos Procópio).

Durante a reunião, Rosália Lucas apresentou para os diretores da empresa o potencial econômico e turístico de Campina Grande, com destaques para os grandes eventos realizados na cidade: O Maior São do Mundo e o Carnaval da Paz.

Ainda foram apresentados outros pleitos, pelo trade turístico de Campina Grande, objetivando aumentar a malha aérea para cidade. Entre essas propostas estavam a de incrementar em 300 metros o tamanho da pista de pousos e decolagens e requalificar o João Suassuna para categoria 4C.

O diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, apresentou a Aena para os participantes da reunião e, em seguida, falou sobre os planos da empresa para o João Suassuna. Entre eles estão a contratação de novos colaboradores para trabalhar no aeroporto e melhorias na infraestrutura (reforma na bateria de banheiros e a climatização do aeroporto).