Prefeitura de João Pessoa reforça a importância da prática de atividade física

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que mais de 1,4 bilhão de adultos em todo o mundo não praticam atividades físicas.

No Brasil, a inatividade física já afeta 47% da população. Além disso, segundo dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde, mais de 55% dos brasileiros estão com excesso de peso.

Buscando uma melhor e mais saudável qualidade de vida para a população, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça a importância e os benefícios da prática de atividades físicas, independente da faixa etária, além de ofertar serviços especializados para a prática.

A atividade física além de ajudar a manter o peso em níveis adequados, regula os níveis de colesterol no sangue e melhora a saúde do coração, diminuindo o risco de infarto.

De acordo com a coordenadora do João Pessoa Vida Saudável (JPVS), Ellen Correia, a prática regular da atividade física associada a uma alimentação saudável faz com que a pessoa desenvolva uma melhor qualidade de vida.

“Quem tem o hábito de se exercitar, sente no dia-a-dia os benefícios da atividade física que vão além da mobilização de gordura corporal e controle do peso, pois ajudam a regular as taxas bioquímicas como o colesterol, a glicose e o triglicerídeos. São essas taxas que influenciam para o desenvolvimento de doenças crônicas como hipertensão arterial, doenças coronarianas, AVC, depressão, alguns tipos de câncer, problemas osteoarticulares, entre outros”, explica a educadora física.

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da Capital podem praticar atividades físicas, de forma gratuita e com orientação de profissional especializado, por meio do projeto João Pessoa Vida Saudável (JPVS) e nas Academias da Saúde, que possuem polos espalhados por toda a cidade.

Podem participar pessoas de todas as faixas etárias e os interessados devem comparecer a um dos 38 polos que oferecem as aulas e procurar o orientador.

João Pessoa Vida Saudável – O projeto tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis, a prática de atividades esportivas e desenvolver ações preventivas para a saúde.

Atualmente mais de 5.000 pessoas participam do projeto, que está espalhado em 23 praças e em espaços públicos, como Unidades de Saúde da Família (USF) e escolas, totalizando 38 polos do projeto em toda a capital pessoense.

As atividades do JPVS acontecem de segunda à sexta-feira, das 5h30 às 7h30 e das 16h30 às 19h30, nas principais praças e avenidas de João Pessoa.

A equipe do Projeto João Pessoa Vida Saudável é composta por 41 educadores físicos, distribuídos por todos os polos do projeto. As ações realizadas com os usuários incluem, além das atividades físicas, palestras educativas, rodas de diálogos e ações preventivas, que buscam não apenas desenvolver o aspecto físico, mas também o social, afetivo e cognitivo.

Você pode conferir os locais onde acontece o projeto através do link: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/saude/projeto-joao-pessoa-vida-saudavel/

Academias da Saúde – Localizadas nos bairros do Geisel, Colinas do Sul e Ernani Sátiro, as Academias da Saúde contam com educadores físicos do JPVS e outros profissionais de educação física e psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas.

A estrutura das Academias da Saúde conta com espaços multiuso, de vivência e de equipamentos fixos, como barra horizontal, barra paralela, prancha abdominal, barra marinheiro, espaldar e a barra horizontal de apoio. O espaço ainda tem quadra de areia e gramado para realização de atividades externas.

As Academias funcionam de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h e é aberta ao público, ou seja, qualquer pessoa pode participar dos serviços ofertados, bastando comparecer à Academia portando o Cartão SUS e a liberação do médico, caso tenha alguma lesão.

As atividades do JPVS nas Academias de Saúde acontecem das 5h30 às 7h30 e das 16h30 às 19h30.