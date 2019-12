Prefeitura de João Pessoa ministra curso de defesa pessoal nos bairros

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 1 de dezembro de 2019 às 9:03.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) tem promovido cursos de Defesa Pessoal Feminina em diversos bairros da Capital, a exemplo da Praia, Centro, Colibris, José Américo e Geisel.

Segundo o secretário da pasta, sargento Dênis, a iniciativa é em parceria com a Ronda Maria da Penha.

“O Curso Básico de Defesa Pessoal Feminina oferece ações de defesa e proteção a mulheres. Além disso, ele melhora o condicionamento físico,contribui para qualidade de vida, autoconfiança e equilíbrio mental”, destacou Sargento Dênis.

Ronda Maria da Penha – Realiza atendimentos às mulheres, visitas e rondas de monitoramento. A equipe conta com uma viatura caracterizada com a logo do programa Ronda Maria da Penha e tem uma guarnição composta por três guardas municipais por turno.

O serviço oferece ainda apoio operacional tático, quando necessário, com o Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP), e tem uma parceria com uma Rede de enfrentamento à violência doméstica e contra a mulher da cidade de João Pessoa.

A Guarda Municipal atua diuturnamente no patrulhamento das praças e demais equipamentos públicos, promovendo policiamento preventivo em locais como a Praça da Independência, Parque da Lagoa Solon de Lucena, Centro Histórico, entre outros. Atua ainda em projetos como a ‘Guarda Mirim’ e ‘Chega Junto’.