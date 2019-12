Prefeitura de Campina Grande entrega a 52ª praça construída e reformada

O prefeito Romero Rodrigues entregou à população a 52ª praça da atual gestão. O espaço de lazer comunitário recebeu o nome de Mário Luiz de Souza , o Irmão Mário, líder comunitário que lutou pela revitalização da área que era utilizada como depósito de lixo.

O secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Geraldo Nobre destacou o trabalho que vem sendo realizado na gestão Romero Rodrigues e detalhou os recursos agregados em favor da comunidade com a nova praça:

“Hoje está sendo entregue à população uma área urbanizada, com mais de 1.300 metros quadrados de área, com pista de caminhada, playground, parque infantil, academia, iluminação em led, com bancos, arborização e uma quadra de areia para as criança brincarem”.

A viúva do Irmão Mário, Euzimar Dantas, agradeceu ao prefeito pela concretização do sonho do marido, e pediu desculpas pela ausência das filhas na homenagem ao pai, já que jáuma mora em Macapá, outra em João Pessoa e a que reside em Campina Grande trabalha na Polícia Civil e não pode estar presente.

O prefeito Romero iniciou a sua fala agradecendo nominalmente aos auxiliares e autoridades presentes, dentre os secretários Geraldo Nobre (Sesuma), Renato Gadelha (Agricultura), Eva Gouveia (Assistência Social) e os vereadores Pimentel Filho, Sargento Neto, Jandui Ferreira, Alexandre do Sindicato e Márcio Melo, além dos líderes comunitários José Negreiros, Maria José Miranda e Fernando Cassimiro.

Também em seu pronunciamento, Romero fez uma prestação de contas dos serviços realizados pela Prefeitura nos bairros das Malvinas, Bodocongó e áreas circunvizinhas e anunciou, para o início do ano letivo de 2020, a inauguração de uma creche nos conjuntos Grande Campina e Sonho Meu.

No que diz respeito à praça, o prefeito lembrou que o espaço tinha sido muito reivindicado e lembrou que a área era muito escura e que, se fosse feita apenas a iluminação, já teria sido uma grande conquista. De acordo com Romero Rodrigues, a iluminação pública traz sempre sensação de segurança.

Ao concluir o discurso, o prefeito, na companhia de familiares dos homenageados e as autoridades presentes, descerraram a placa de inauguração.