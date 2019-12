Prefeitura de Campina dará posse aos membros da Comissão Especial do Plano Diretor

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 19 de dezembro de 2019 às 23:16.

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio da Secretaria de Planejamento, realiza nesta sexta-feira (20) solenidade de posse dos membros da Comissão Especial de Revisão e Alteração do Plano Diretor do município.

O evento acontece às 10h, no auditório do Instituto de Previdência do Servidor Municipal (IPSEM), na Rainha da Borborema.

Na última sexta-feira (13), em encontro com entidades representativas, o secretário de planejamento Tovar Correia Lima, apresentou ações para aprimoramento das Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis).

Essas áreas são demarcadas no território de uma cidade, para assentamentos habitacionais de população de baixa renda (existentes ou novos).

As Zeis estão previstas no Plano Diretor e demarcadas na cidade em 17 áreas. Tovar Correia Lima destacou o foco da gestão em projetar Campina para o futuro.

“Estamos trabalhando com uma missão de construir o presente e projetar Campina Grande para o futuro, estamos atuando com muita responsabilidade e escutando os desejos da população”, explicou.